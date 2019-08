Tim Gajser v Belgijo odhaja sproščen

"Zmanjkala mi je pika na i za zmago, ampak vseeno sem zelo zadovoljen. Proga mi je povzročala nekaj nepričakovanih težav in potreboval sem nekaj časa, da sem se nanjo privadil, ampak za vse je bila enaka. Tudi z drugim mestom sem zelo zadovoljen, saj nisem želel tvegati in riniti z glavo skozi zid," je po drugem mestu na zadnji dirki minulo nedeljo v Loketu povedal Gajser.

V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je Gajser prepričljivo prvi. Jeremy Seewer na drugem mestu za Gajserjem zaostaja kar za 177 točk in naslov svetovnega prvaka je praktično na dosegu roke.

Lani v Belgiji ni blestel

Lani Gajser na dirki za veliko nagrado Belgije ni blestel. Nevajen mehke podlage si je privoščil preveč napak in je na koncu zasedel sedmo mesto. Bogatejši za lanskoletno neprijetno izkušnjo je prepričan, da bo tokrat bistveno bolje. "Vzdušje v ekipi je vrhunsko. Do konca je še nekaj tekem, ampak počasi se že čuti, da se približujemo zadanemu cilju. Kljub temu ne bom taktiziral. Na vsako tekmo grem z enakim ciljem. Želim uživati in voziti tako, kot znam. To velja za vseh pet tekem, ki zdaj sledijo do konca," je dejal.

Slovenijo bosta na zahtevni progi zastopala še dva predstavnika. V najmočnejšem razredu bo po smoli z boleznijo, ki mu je preprečila nastop v Loketu, znova na startu Klemen Gerčar. V razredu MX2 pa se bo za točke svetovnega prvenstva potegoval mladi Jan Pancar, ki je na Češkem potrdil, da je v dobri formi in bo to skušal potrditi tudi na mehki mivki v Lommlu.

Prva nedeljska dirka MXGP bo v nedeljo ob 14. uri, druga ob 17. uri, v MX2 bodo začeli eno uro prej.