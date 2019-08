Tim Gajser prestal težko obdobje in bil poplačan

"Vedno, ko narediš spremembo, si malce skeptičen, dokler ne prideš na prvo tekmo. Verjel sem v to. Zaupal sem si, da delam prav. Na koncu se je poplačalo," so bile besede slovenskega motokrosista Tima Gajserja, ki je v Imoli postal svetovni prvak v razredu MGXP.

Do konca sezone so sicer še tri dirke, vendar je bil Tim Gajser tako suveren v tej sezoni, da si je že v Imoli predčasno zagotovil naslov prvaka.

To je njegova tretja lovorika, druga v razredu MGXP po letu 2016. Sicer pa je prvi naslov prvaka osvojil leto dni prej v razredu MX2.

Osmo mesto po prvi vožnji v Italiji mu je že zagotavljalo novo lovoriko in s petim mestom mu je to uspelo. Na koncu je tekmo končal na tretjem mestu in tako že 45. stopil na oder za zmagovalce.

Poglejte veselje ob veliki lovoriki Tima Gajserja. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zadovoljen sem, da sem končal na stopničkah. Prva vožnja, v kateri sem bil peti, ni bila najbolj idealna. V drugi sem se zbral in jo odpeljal bolje. Ogromno je bilo napak. Morda linije niso bile prave. Če pogledam nazaj, sem lahko zadovoljen."

Zadnje tri kroge je komaj vozil. Na koncu se mu je odvil ves film.

Čeprav je bilo praktično jasno, da bo že v Italiji postal nesporni vladar sezone, pa ni šlo vse gladko: "Nisem veliko spal. Nisem se najbolj spočil, zaradi česar sta bili vožnji dosti napornejši. Utrujen sem bil. V prvi vožnji je bila prisotna nervoza. Mislil sem, da bom sproščen. V soboto pritiska nisem čutil. Ko sem šel na prvo tekmo, je vse prišlo za menoj. Kljub temu sem se skušal zbrati in odpeljati dobro. In peto mesto v prvi vožnji je bilo dovolj.

Na koncu druge vožnje je videl, koliko ljudi iz moštva je celotno sezono dihalo z njim. Foto: Grega Valančič/Sportida

Številni navijači, ki so prišli iz Slovenije in so naredili izjemno kuliso, so mu dali dodatno energijo. In z njimi se je poveselil velikega dosežka. Tekmo je končal na tretjem mestu: "Zadnje tri kroge sem se komaj vozil. Le še čakal sem ciljno palico. V zadnjem krogu sem pozdravil vse navijače. Noro je bilo, bakle so gorele. Ves film se mi je odvil. Slabi trenutki so prišli naprej. Zavedal sem se, da sem dal vse od sebe, celotno srce. Vesel sem, da se je trdo delo poplačalo in da nam je uspelo."

Dajal si je preveč pritiska

Najbolj je bil vesel, da je imel ob sebi tiste ljudi, s katerimi je v sezoni garal, da je prišel do tovrstnega uspeha: "Videl sem, koliko je ljudi okoli, ker so sicer na tekmi vsi razpršeni. Zdaj so bili na kupu in potem vidiš, koliko ljudi vsako tekmo diha s tabo. Ta naslov je za vse nas."

A v sezoni ni šlo vse gladko. Ključen moment se je zgodil, ko je v glavi spremenil miselnost. Nuja po zmagah je šla v pravem trenutku proč: "Tisti teden med Mantovo in Portugalsko je bil mentalno težak. Vedel sem, da sem izgubil veliko točk, a sem se zbral. Prej sem imel več pritiska. Sam sem si ga dajal, da moram zmagovati. Od takrat sem si rekel, naj grem le na tekmo in uživam."

Zadnjo dirko je odpeljal praktično na domačem terenu, saj so v Imoli prevladovali slovenski navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dirka v Trentinu je bila tista, ki mu je dala dodaten zagon, saj je po letu 2017 tam prvič spet zmagal. Med 19. majem in 14. julijem je nato uprizoril sanjsko serijo sedmih zmag. Sicer je bil najboljši še v francoskem Saint Jean d'Angelyuju, ruskem Orljonoku, latvijskem Kegumsu, nemškem Teutschenthalu in indonezijskem Palembangu.

Prvi naslov brez očeta

V tej sezoni prvič poslovno ni sodeloval z očetom Bogomirjem. In vsaka sprememba je težka, poudarja Gajser: "Vedno, ko narediš spremembo, si malce skeptičen, dokler ne prideš na prvo tekmo. Verjel sem v to. Zaupal sem sebi, da delam prav. Na koncu se je poplačalo."

A je bil toliko bolj vesel, ko mu je uspelo priti do naslova prvaka.

Tudi naslednje leto bo šel v tem razredu na naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Letošnji naslov mu pomeni še več kot tisti iz leta 2016, poleg tega pa si je dokazal, da mu lahko uspe tudi brez očeta: "Vsak naslov je nekaj posebnega. Takšen naslov, ko prideš iz težkega obdobja. Vztrajaš, da delaš prav, in ko vidiš, da se poplača, je zadovoljstvo še toliko večje."

Pred njim so sicer še tri tekme, a bo ohranil visoko raven motiviranosti, saj bi rad dobro peljal tudi do konca sezone. Jasno pa je prav tako, da bo v naslednji sezoni ostal v tem razredu, vendar se zaveda, da konkurenca ne bo počivala: "Konkurenca bo velika, vendar mislim, da imam tisto, kar je potrebno, da se ob prisotnosti vseh najboljših borim za naslov prvaka."