Spektakularno prvo dejanje nove sezone formule ena

Čas je za prvo dejanje nove sezone formule ena. To bo že 75. svetovno prvenstvo s 24 dirkami od marca do decembra. Ta torek ob 21. uri bo v londonski O2 Areni potekala prva skupinska predstavitev ekip, na kateri bodo prvič pred novo sezono spregovorili dirkači in šefi ekip. Pokazali bodo tudi nove barve svojih dirkalnikov, za dizajn pa bo treba počakati do testiranj prihodnji teden v Bahrajnu (med 26. in 28. februarjem).

Prenos spektakularne predstavitve bo od 21. ure mogoče spremljati v živo:

Vstopnice za prvi tovrstni dogodek formule ena, ki so ga poimenovali F1 75 Live at The O2, so že davno pošle kljub zasoljenim cenam. Glavni del prireditve pa si bo mogoče ogledati v spletnem prenosu. Pričakujejo več deset milijonov gledalcev z vsega sveta. Vseh 20 dirkačev in šefi njihovih ekip bodo strnili prve vtise pred jubilejnim 75. svetovnim prvenstvom. Pokazali bodo tudi nove barve svojih dirkalnikov. Kadrovskih sprememb je letos ogromno, saj je le deset dirkačev ostalo v isti ekipi, nespremenjeno zasedbo imata samo McLaren in Aston Martin.

Sir Lewis x London 🇬🇧



One day until Lewis Hamilton's first official public appearance for Ferrari at #F175LIVE! ❤️



20:00 UTC, Tuesday February 18, streaming live across our social media channels - including YouTube! pic.twitter.com/QO6j0N6umK — Formula 1 (@F1) February 17, 2025

Celoten dogodek (vključno s prihodi na prizorišče in medijskimi obveznostmi) bo trajal kar pet ur in se bo začel ob 18.30. Osrednji dvourni del, ki bo v prenosu, pa ob 21. uri. Na velikem odru sredi O2 Arene bodo vsaki ekipi namenili sedem minut za predstavitev. Vrstni red bo od zadnjega v lanskem prvenstvu Sauberja pa do konstruktorskega prvaka McLarna. Vmes bodo tudi številne glasbene točke (Kane Brown, mgk, Take That …). Voditelj prireditve bo britanski komik Jack Whitehall. Pričakovati je, da bo vrhunec večera, ko bo na oder stopil novi dirkač Ferrarija, sedemkratni svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Liam Lawson

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Jack Doohan

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

RB: Juki Cunoda in Isack Hadjar

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto