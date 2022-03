Ruski dirkač naj bi že izgubil sedež pri Haasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nikita Mazepin naj bi zaradi političnih razmer in napada na Ukrajino že izgubil mesto v ekipi formule 1 Haas.

Ruski dirkač Nikita Mazepin naj bi zaradi političnih razmer in napada na Ukrajino že izgubil mesto v ekipi formule 1 Haas, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na informacije televizije Sky. Krovna zveza Fia je sicer nedavno določila, da lahko ruski tekmovalci začasno nastopajo kot nevtralni vozniki brez državnih obeležij.

Uradne odločitve oziroma pojasnila ekipe Haas še ni, dpa pa je zapisala, da naj bi ameriška ekipa, v kateri je drugi voznik Nemec Mick Schumacher, že sprejela odločitev o končanju sodelovanja.

Kot drugi voznik naj bi začasno že na testiranjih v Bahrajnu med 10. in 12. marcem vskočil dosedanji testni voznik, Brazilec Pietro Fittipaldi.

Moštvo Haas pa bo zelo verjetno končalo sodelovanje tudi z glavnim pokroviteljem, ruskim podjetjem Uralkali. Že zadnji dan testiranj v Barceloni, ko je Rusija začela vojaški napad na Ukrajino, so v ekipi z dirkalnikov odstranili sponzorske napise.

Fia je pred dnevi, potem ko so številne zveze prepovedale nastope ruskim športnikom, sicer dovolila nastope Rusom in Belorusom, vendar morajo biti navedeni kot nevtralni dirkači brez navedbe države in ne smejo uporabljati državnih simbolov.

