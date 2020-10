Rusi ekipni svetovni prvaki v speedwayu

Ruski speedwayisti so letošnji ekipni svetovni prvaki. Na ekipnem svetovnem prvenstvu v poljskem Lublinu so premagali Poljake in Dance. Za Ruse je letošnje slavje že tretji zaporedni naslov v tem tekmovanju.

Letošnje tekmovanje je bilo sicer precej okrnjeno. Ne le zaradi pandemije novega koronavirusa, temveč tudi zaradi slabega vremena. Kot rezervni prireditelji so nedavno tekmovanje prevzeli v Lublinu, toda na prizorišču, kjer je bila ta dirka njihov največji organizacijski zalogaj doslej, niso imeli sreče z vremenom.

Namesto dvodnevnega sporeda s sedmimi sodelujočimi ekipami so bili zaradi močnega dežja in razmočene steze prisiljeni v spremembo in le enodnevno izvedbo. Nato je tudi na ta edini dan dirkače močno motil dež, tako da so morali dirko v 15. vožnji prekiniti. Obveljali so izidi po 14. vožnji, ko so vse sodelujoče ekipe na stezo zapeljale po štirikrat.

Takrat sta imeli Rusija in gostiteljica Poljska enako število točk, 23, a so medsebojni dvoboj v osmi vožnji dobili Rusi, s tem pa tudi zlato medaljo.

Emil Sajfutdinov, Artjom Laguta in rezerva Jevgenij Sajdulin so se tako razveselili naslova prvaka. Na drugem mestu so ostali domači aduti Bartosz Zmarzlik, Szymon Wozniak in rezerva Dominik Kubera, tretji pa so bili Danci Leon Madsen, Marcus Birkemose in Anders Thomsen. Podobno kot v boju za zlato je tudi v obračunu za bron odločala medsebojna vožnja, saj so imeli tudi četrti Švedi ob prekinitvi 19 točk. Peti so bili Avstralci, šesti Britanci, sedmi pa Čehi.