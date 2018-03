Rossi se je spraševal, zakaj so drugi tako počasni

Mineva že 18 let, odkar je Valentino Rossi odpeljal svojo prvo dirko v najmočnejšem razredu. Spomini italijanskega dirkača na tisto dirko so zelo zanimivi, saj se je med drugim spraševal, zakaj so okrog njega vsi tako počasni.

Valentino Rossi ima v najmočnejšem razredu motociklizma še vedno rekord v zmagah. V tem času se jih je nabralo 89. Prav zanimiva pa je zgodba o njegovem prvem nastopu leta 2000 na OP Afrike, ki se ni končal po njegovih željah.

Takrat še voznik Honde je kvalifikacijah zasedel 5. mesto. Na tekmi je po napaki že prvem krogu padel na 13. mesto. Rossi je po tistem kmalu našel pravi ritem in v petem krogu postavil najhitrejši čas ter se kmalu prebil do šestega mesta. Tik pred tedanjim aktualnim prvakom Alexom Crivilleom. Na stezi je zdržal do 11. kroga od skupno 28. Rossi namreč zaradi svoje mladostniške vihravosti na tisti dirki ni prišel do cilja.

Foto: Guliver/Getty Images

"Moja prva dirka je bila v Južni Afriki. Štart je bil slab, vendar sem pozneje postavil najboljši čas na dirki. Ko sem ujel skupino pred seboj, sem si mislil 'zakaj gredo tako počasi', potem pa sem padel. Tisti trenutek sem mogoče razumel, da so oni imeli pravi ritem, jaz pa sem bil nekoliko prehiter," se je spominja eden od najbolj popularnih dirkačev vseh časov.

Rossi je podoben scenarij doživel v Sepangu, kjer je moral dirko končati predčasno. Prvič je do cilja prišel na Japonskem, ko se je uvrstil na enajsto mesto. "Zame je bilo najtežje, kako upravljati moč in pospeške motorja, ki so bili veliko večji kot v razredu 250cc," je razlagal danes 39-letni Valentino in še dodal: "Težko je bilo razumeti, katera je bila tista prava mera."

Foto: Guliver/Getty Images

Prve stopničke dosegel že na četrti dirki

Devetkratni svetovni prvak se za tem kmalu navadil na motor. To so kazali tudi njegovi rezultati. Prve stopničke v najmočnejšem razredu v tisti sezoni je dosegel na četrti dirki v Jerezu, prva zmaga pa je prišla v Donignton Parku …