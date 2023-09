Po odstopu Turka najboljši Slovenec Grossi

Madžarski voznik Martin Laszlo je v vodstvo prišel po predzadnji preizkušnji v soboto. Do tedaj vodilni Rok Turk je imel tehnične težave, zaradi okvare jermena za servo volan, ki je v njegovi ekipi niso mogli odpraviti, je reli v Novi Gorici in okolici moral predčasno končati in tako ni mogel braniti lanske zmage na tej dirki.

Rok Turk Foto: Uroš Modlic "Težav z jermenom in servo volanom nam ni uspelo odpraviti dovolj hitro, posledično bi s servisa odšli prepozno. Tudi nadaljevanje, ob predvidenem časovnem pribitku, ni bilo smiselno," je dejal lanski zmagovalec in tudi član domačega kluba AMD Nova Gorica Turk. Do okvare je bil sicer najboljši slovenski voznik najhitrejši in je imel pred tekmeci tudi že več kot minuto naskoka. Po sedmem "brzincu" se je ta stopila na pol minute, po neuspešnem poskusu popravila in odstopu pa je na prvo mesto skočil Laszlo.

Reli v Novi Gorici je sicer poleg slovenskega DP štel še za evropski pokal Fia, pokal Mitropa, pokal Fia Junior ERT in prvenstvo starodobnih vozil. Prireditelji dirke so tudi sporočili, da si je dogajanje konec tedna na terenu ogledala tudi delegacija mednarodne zveze Fia. Ta namreč preučuje možnosti, da bi ta reli naslednje leto prišel v koledar evropskega prvenstva.

Zanimiv je bil boj Slovencev za najvišja mesta v domači konkurenci. Marko Grossi je kljub slabemu začetku nadaljeval vse bolje in se prebijal navzgor, danes se je po polovici dneva in pred zadnjimi tremi "brzinci" že povsem približal veteranu Darku Peljhanu (Volkswagen Polo RN4) in Marku Škulju (Opel Corsa rally4), ki sta bila po polovici relija najboljša med Slovenci.

Na koncu ju je Grossi prehitel in prednost v zadnjih hitrostnih preizkušnjah še povečal ter zanesljivo končal kot najboljši slovenski dirkač na skupno osmem mestu, za zmagovalcem je zaostanek 3:27 minute. Še 43 sekund počasnejši je bil Peljhan na skupno devetem mestu, rob deseterice pa je ujel Aleš Zrinski (Škoda Fabia rally 2 EVO), ki je prav ob koncu za tri sekunde prehitel Škulja in ga potisnil na 11. mesto.

Naslednja, predzadnja preizkušnja DP bo reli Soča v Tolminu, Kobaridu in Bovcu sredi oktobra.