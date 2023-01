Loeb na Dakarju z rekordom, Slovenca uspešno proti cilju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Savdski Arabiji se končuje reli Dakar. V soboto so odpeljali predzadnjo etapo, sledi še zadnja v nedeljo. Zgodovinska šesta zaporedna etapna zmaga je pripadla Sebastienu Loebu. Slovenca sta med motoristi zadržala svoji mesti v skupnem seštevku.

Toni Mulec Foto: Reuters Na 13. etapi je bil med motoristi najhitrejši Argentinec Kevin Benavides (KTM). V skupni razvrstitvi vodi Toby Price (KTM). Avstralec ima pred sklepnim dejanjem letošnjega relija Dakar 12 sekund prednosti.

Toni Mulec je sobotno etapo končal na 24. mestu, drugi Slovenec na dirki Simon Marčič pa je bil tokrat 59. V razredu original (brez ekipe) je Marčič odpeljal sedmi čas dneva. Mulec tudi v skupni razvrstitvi zaseda 24. mesto (+5:07:45), Marčič pa je 49. (+13:27:50). Mariborčan je v razredu original na šestem mestu.

Loeb najhitrejši šestič zapored

Sebastien Loeb je dobil rekordno šesto zaporedno etapo. Foto: Reuters

Med avtomobilisti je svojo šesto zaporedno etapno zmago na etapi od Šajbe do Al Hofufa dosegel Francoz Sebastien Loeb. Kar je več kot katerikoli drug voznik relija Dakarja pred njim, vendar ostaja drugi v skupnem seštevku z zaostankom ure in 21 minut za vodilnim. S šestimi zaporednimi etapnimi zmagami je Loeb presegel rekord Finca Arija Vatanena iz leta 1989. Vodilni dirkač Toyote Naser Al-Atijah, štirikratni zmagovalec Dakarja (2011, 2015, 2019 in 2022), je bil na predzadnji etapi drugi.