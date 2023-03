Prvi trening pritrjuje: Alonso bo v igri za stopničke

Fernando Alonso Foto: Guliver Image In se je začela: nova sezona formule 1. Prvič po dveh desetletjih že tako zgodaj v letu − na prvi marčevski konec tedna. Prva tri mesta na prvem prostem treningu so potrdila predvidevanja o razmerju moči s testiranj: Red Bull najhitrejši, Aston Martin pa ekipa, ki je naredila največji napredek. Prvi čas je odpeljal Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) pa je na drugem mestu zaostal skoraj pol sekunde. Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na tretjem mestu zaostal šest desetink.

Preostali pa so na prvem treningu zaostali debelo sekundo. Glede ekip pa so bili tako zelo pomešani, da si težko ustvarimo realno sliko o razmerju moči. Lando Norris (McLaren) denimo na petem mestu, Carlos Sainz (Ferrari) pa na 20. Sredi treninga je Sainz sicer doživel spektakularno vrtenje. Lewis Hamilton in George Russell (oba Mercedes) sta bila z dvema sekundama zaostanka na 10. in 11. mestu.

VN Bahrajna, 1. trening:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:32,758

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,438

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,617

4. Lando Norris (McLaren) +1,407

5. Charles Leclerc (Ferrari) +1,499

6. Lance Stroll (Aston Martin) +1,540

7. Kevin Magnussen (Haas) +1,644

8. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,817

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,931

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,159

11. George Russell (Mercedes) +2,208

12. Oscar Piastri (McLaren) +2,239

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,257

14. Nico Hülkenberg (Haas) +2,285

15. Esteban Ocon (Alpine) +2,347

16. Nyck De Vries (Alpha Tauri) +2,644

17. Pierre Gasly (Alpine) +2,679

18. Logan Sargeant (Williams) +2,991

19. Alex Albon (Williams) +3,260

20. Carlos Sainz (Ferrari) +3,313

Drugi prosti trening v Bahrajnu se začne ob 16.00.