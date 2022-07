Prva zmaga za Sainza? Leclerc računa, da mu jo prepusti.

To je prva od kar štirih julijskih dirk formule 1. Max Verstappen vodi v dirkaškem, njegov Red Bull pa po šestih zaporednih zmagah v konstruktorskem seštevku. Breme rezultata je torej na Ferrariju in Charlesu Leclercu, ki po dveh odstopih z zadnjih štirih dirk nujno potrebuje tretjo zmago sezone. Za Nizozemcem namreč zaostaja že 49 točk. Monačan je na tretjem štartnem mestu, medtem ko si je prvega na sobotnih kvalifikacijah pridirkal njegov ekipni kolega Carlos Sainz ml. Španec po prvem "pole positionu" zdaj želi še prvo zmago. To bo njegov 150. štart v formuli 1.

Leclerc v boju za naslov prvaka nujno potrebuje čim več točk. Foto: Reuters "Seveda bom zelo vesel, če Carlos dobi dirko," je po kvalifikacijah razlagal Leclerc. "Ne skrivam pa, da si zmage želim tudi jaz. Najbolj pomembno je, da končamo na prvih dveh mestih. Ni pomembno, kdo od naju bo prvi. A če se bomo lahko poslužili strateških potez med našima dirkalnikoma, menim, da se jim bomo." V formuli 1 je na prvem mestu ekipa in vsaka si najbolj želi tako konstruktorski kot - oziroma še bolj - dirkaški naslov. Sainz ima še 26 točk več zaostanka kot Leclerc za vodilnim Verstappnom. Španec poudarja, da v nedeljo popoldne šteje samo dvojna Ferrarijeva zmaga. "Delali bomo kot ekipa. Tako kot že celotno sezono. Mislim, da se s Charlesom lahko kosava z Maxom in seveda tudi Sergiom, ne pozabimo nanj. Na tretjem treningu je bil Red Bull zelo hiter, a skupaj lahko dosežemo dvojno zmago."

Štart velike nagrade Velike Britanije ob 16. uri. Dežja v času dirke naj ne bi bilo. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.