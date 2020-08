Prepričljiva zmaga Honde v Le Mansu

F.C.C. TSR HONDA FRANCE WIN 24 HEURES MOTOS! 🏆

The Japanese-backed Honda team have clinched their second victory at Le Mans. #5 @TSRHondaFrance triumphed ahead of Webike SRC Kawasaki France Trickstar and Suzuki Endurance Racing Team. #24hMotos https://t.co/sG3R4v3Bds — FIM EWC (@FIM_EWC) August 30, 2020

Avstralec Josh Hook in Francoza Freddy Foray in Mike Di Meglio so nalogo opravili prepričljivo, saj so si privozili dva kroga prednosti pred najbližjimi tekmeci. Na drugem mestu so končali Francoza Jeremy Guarnoni in Erwan Nigon ter Španec David Checa iz ekipe SRC Kawasaki, še krog več pa so na tretjem zaostali Francoza Etienne Masson in Gregg Black ter Belgijec Xavier Simeon (Suzuki Endurance).

Letošnja dirka v Le Mansu je bila že 43. za motocikliste, a prva, ki je potekala brez navzočnosti gledalcev zaradi varnostnih ukrepov po pandemiji. Honda pa je na tej klasični tekmi dosegla že 13. zmago. Za Di Meglia je zmaga na 24 urah Le Mansa druga v karieri, prav tako za Hooka, za Foraya pa tretja.

FCC TSR Honda win 2020 Le Mans 24-Hour https://t.co/TXzIidocpT pic.twitter.com/UVr42YTbeQ — bikesportnews (@bikesportnews) August 30, 2020

"Ekipa je poskrbela za odličen motor. Škoda, ker ni bilo gledalcev, to smo močno pogrešali. Tudi ko smo končali dirko, se še nismo zavedali, kaj nam je uspelo, saj je 24-urno dirkanje psihično zelo naporno. Mislim, da bom dokončno dojel šele jutri, ko se bom zbudil in videl pokal ob postelji," je po zmagi dejal di Meglio.

Premoč Honde je di Meglio potrdil tudi z najhitrejšim krogom na dirki s časom 1:36,985.

