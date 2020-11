Pol Espargaro s prvega startnega mesta na VN Evrope

Na 11. mestu je na mokri stezi končal Francoz Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), ki v točkovanju prvenstva po 11 tekmah na drugem mestu za Mirom zaostaja za 14 točk.

