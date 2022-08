Pol Espargaro od naslednje sezone pri novincu v motoGP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

GasGas že tekmuje v razredih moto2 in moto3, francosko moštvo Tech3 pa je od sezone 2019 poltovarniško moštvo KTM. Nova ekipa, ki bo oranžno barvo avstrijske ekipe zamenjala za rdeče-belo, bo predvidoma nastopala kot uradna ekipa in ločena od tovarniškega moštva KTM.

Na novinarski konferenci pred dirko za VN Avstrije so pri moštvu razkrili tudi prvega dirkača, ki bo prihodnjo sezono zastopal barve ekipe GasGas Factory Racing Team. To bo Španec Pol Espargaro, brat trenutno drugega dirkača v skupnem seštevku Aleixa Espargaroja. Enaintridesetletni voznik Honde se trenutno nahaja na 17. mestu. Med letoma 2017 in 2020 je dirkal za KTM, pred tem pa za Yamaho.

Kdo bo njegov moštveni kolega zaenkrat še ni znano. KTM naj bi si želel obdržati Portugalca Miguela Oliveiro, ki trenutno dirka za tovarniško moštvo, a ga bo naslednjo sezono zamenjal Avstralec Jack Miller (Ducati), drugi sedež pa pripada Južnoafričanu Bradu Binderju.

Če se bo Oliveira pridružil Espargaroju pri GasGas, bosta avstrijsko ekipo zapustila dirkača, ki trenutno nastopata za Tech3 KTM, Avstralec Remy Gardner in Španec Raul Fernandez, ki sta v skupnem seštevku prvenstva na 23. oziroma 24. mestu.