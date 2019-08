Ogier potrdil, da bo leta 2020 končal svojo športno pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ogier je že ob podpisu zadnje pogodbe septembra 2018 za dve sezoni dejal, da bo to njegova zadnja pogodba in da bo zapustil reli. Zdaj je to novico potrdil v pogovoru za Yahoo Sport pred začetkom relija po Finski. Ta se začne v četrtek.

"Kariero bom končal konec leta 2020 pri Citroënu. Potem se želim ukvarjati z drugimi stvarmi. Več bom doma, poskušal bom biti najboljši oče, kar se da, biti več ob sinu. Ponovno bi se tudi lotil študija ekonomije, blizu mi je tudi ekologija, čeprav sem že dolgo časa v avtomobilističnem športu. Ni mi vseeno za naš planet. Igral bom tudi golf, ki sem ga začel pred nekaj časa in me je zasvojil. Seveda ne bom opustil avtomobilizma, a temu ne bom tako zavezan kot zdaj," je o načrtih za prihodnost dejal 35-letni Francoz.

Ogier, ki trenutno zaseda drugo mesto v seštevku svetovnega prvenstva, je zmagovalec svetovnega prvenstva v reliju zadnjih šest let, pred tem pa je devet let dominiral njegov rojak Sebastien Loeb.