Odlični Gajser najhitrejši v kvalifikacijah Indonezije

Konec tedna se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Karavana najboljših na svetu tokrat gostuje na novem prizorišču v Indoneziji.

Gajser je edini slovenski predstavnik v Sumabawi, saj se Jan Pancar, ki tekmuje v razredu MX2, tokrat ni podal na dolgo pot, tudi sicer je konkurenca precej osiromašena, saj je v najmočnejšem razredu danes nastopilo le 19 dirkačev, v MX2 pa celo le 13.

Qualifying race win number 4 for Tim Gajser in 2022💪🏼 He will line up first for tomorrow’s races at the MXGP of Indonesia 🇮🇩 #MXGPIndonesia #MXGP #Motocross pic.twitter.com/Nrj7xVcQ2P