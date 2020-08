Na drugem treningu Hamilton pred Bottasom

Tretje mesto si je privozil Avstralec Daniel Ricciardo (Renault), četrto pa Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Ferrarijeva dirkača, Monačan Charles Leclerc in Nemec Sebastian Vettel, sta bila sedmi oziroma 14. Slednji je trening končal predčasno zaradi tehničnih težav.

Here's how FP2 finished 🧐



Mercedes take another 1-2, with Lewis Hamilton and Valtteri Bottas switching places from FP1#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eikXnayVXm