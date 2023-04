Bagnaia do zmage v Jerezu in vodstva v skupnem seštevku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brad Binder je v soboto dobil šprintersko dirko na tem prizorišču, v nedeljo pa je bil blizu dvojnemu uspehu. Z Jackom Millerjem sta namreč narekovala ritem večji del dirke, ki je bila sicer po prvem startu zaradi trčenja in padca Miguela Oliveire in Fabia Quartararoja prekinjena. A Francesco Bagnaia je ob koncu napadel in prišel v vodstvo, Binderju pa je zmanjkalo časa za poskus vrnitve na prvo mesto.

Z zmago je Bagnaia tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone. Njegov rojak Marco Bezzecchi, ki je imel pred preizkušnjo tri točke naskoka, je namreč padel in končal v pesku s točkovno ničlo. Bagnaia ima zdaj 87 točk, Bezzecchi pa 65.

Naslednja postaja SP v motociklizmu bo dirka v Le Mansu 14. maja.