Italijan z rekordom proge do drugega zaporednega "pole-positiona"

Za Bagnaio je to drugi zaporedni "pole position", prejšnjega je v Španiji odlično izkoristil in dosegel tudi prvo zmago v elitnem razredu v karieri. Danes pa je s časom 1:31,065 postavil tudi nov rekord proge.

V nedeljo bodo iz druge vrste začeli oba voznika moštva Pramac Ducati, Španec Jorge Martin in Francoz Johann Zarco, ter Španec Pol Espargaro (Honda). Nekdanji svetovni prvak Španec Marc Marquez (Honda) bo imel sedmo izhodišče, razočaranje pa je zgolj z 11. dosežkom doživel aktualni prvak, njegov rojak Joan Mir (Suzuki).

Pred nedeljsko dirko za VN San Marina je v najboljšem položaju Quartararo z 214 točkami, drugi je Bagnaia s 161, tretji pa Mir s 157.

Dirka v elitnem razredu se bo na dirkališču v Misanu začela v nedeljo ob 14. uri.

Fenati najhitrejši v moto3

Petindvajsetletni Romano Fenati je bil najhitrejši v kvalifikacijah najšibkejšega razreda moto3 pred nedeljsko dirko v Misanu. Italijanski uspeh sta z uvrstitvijo v prvo startno vrsto dopolnila Dennis Foggia in Niccolo Antonelli.

Tudi s četrtega mesta se bo v lov na točke podal Italijan, in sicer Andrea Migno, kot peta in šesta pa bosta začela Španca Jaume Masia in Xavier Artigas. Fenati je zmagal v razredu moto3 za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu.

V skupnem seštevku po trinajstih dirkah vodi Španec Pedro Acosta, pred rojakom Sergiom Garcio. Tretji je Italijan Dennis Foggia.