V živo: Ferrari se spet igra, bo Leclerc res lahko zmagal s postankom več?

Še 14 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc +19, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Perez, 6. Hamilton, 7. Norris, 8. Ricciardo, 9. Gasly, 10. De Vries.



Še 16 krogov: Hamilton zdaj z novimi gumami zelo hiter. Mimo Ricciarda na šesto mesto.



Še 17 krogov: Zadnji od boljših v bokse, s četrtega mesta Norris. Dolg postanek. Ko se je vrnil iz boksov v troboj z Gaslyjem in Hamilton. Slednji je izkoristil gnečo in prehitel oba! Za sedmo mesto.



Še 19 krogov: Drugi postanek Leclerca. Eden redkih z dvema. Vprašanje, če bo lahko ujel in prehitel Verstappna. Je pa zdaj na mehkejših in hitrejših gumah. Na edini postanek Hamilton.



32. krog: Zaradi okvare na dirkalniku dostop Alonsa, ki so se mu nasmihale točke.



31. krog: Postanek za Sainza, ki gre na najmehkejše gume. Norris in Hamilton še brez postanka.



28. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Russell, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Alonso, 8. Perez, 9. Schumacher, 10. Bottas.



26. krog: Verstappen na postanek, na srednjo zmes pnevmatik. Njegov edini postanek. Znova vodi Leclerc, ki pa bo najbrž moral še na en postanek.



24. krog: Čeprav ima Leclerc novejše gume, za Verstappnom zaostaja že 14 sekund.



20. krog: Čas za postanke, Ricciardo in De Vries med prvimi iz prve deseterice.



16. krog: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Ricciardo, 6. Gasly, 7. Alonso, 8. Norris, 8. De Vries, 10. Džov.



13. krog: Virtualni varnostni avto, ker je odstopil Vettel. Leclerc je zapeljal na postanek, ostali ne. Vrnil se je na 3. mesto, za Ricciardom. Spet tvegana taktika Ferrarija.



12. krog: Sainz še mimo Gaslyja. Prehiteva enega za drugim. Hamilton je zdaj 13.



11. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Ricciardo, 5. Gasly, 6. Sainz, 7. Norris, 8. Alonso, 9. De Vries, 10. Džov.



9. krog: Zelo zgoden postanek za Pereza. Odpeljati je treba 53 krogov.



7. krog: Če se Max z lahkoto prebija naprej, pa tudi Sainz, ki je že 10., to ne velja za Pereza in Hamiltona. Mehičan je prišel do 13. mesta, Britanec je dobil le eno in je 18.



5. krog: In Verstappen še mimo Mercedesa. Red Bull je enostavno premočan.



4. krog: 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Verstappen, 4. Ricciardo, 5. Gasly, 6. Norris, 7. Alonso, 8. De Vries, 9. Džov, 10. Stroll.



2. krog: Verstappen v prvem zavoju še mimo Ricciarda in je že tretji.



Štart. Slabši štart Leclerca, a je obdržal prednost pred Russellom. Verstappen je že četrti.



Krog za ogrevanje.



Še 3 minute do štarta: Gume oziroma obraba zna biti težava Ferrarija. Verstappen s sedmega mesta zagotovo ima možnosti za že 11. zmago v sezoni.



Še 10 minut do štarta: Zadnja evropska dirka. Polne tribune tifosov. Zanje šteje le zmaga. Sončen dan v Monzi. Leclerc na prvem, Verstappen na sedmem štartnem mestu.

Foto: Guliver Image Tretja dirka formule 1 v treh tednih. In še eno kultno prizorišče – Monza. Polne tribune tifosov, ki bodo glasno navijali za Charlesa Leclerca, da še drugič dobi domačo Ferrarijevo dirko. Težko bi imel boljše izhodišče – je na prvem štartnem mestu, njegovi največji tekmeci sezone pa: Max Verstappen (Red Bull) na sedmem, Sergio Perez (Red Bull) na 13. in Carlos Sainz (Ferrari) na 18. mestu. Mercedes na treningih ni bil najhitrejši, tako bo težko presenetil: George Russell je sicer v prvi vrsti (pravi, da si je ni zaslužil), Lewis Hamilton pa na 19. štartnem mestu. Ker je bilo toliko kazni zaradi menjav delov motorja ali celotnega motorja, je vodstvo tekmovanja dokončni štartni vrstni red izračunalo šele pozno zvečer v soboto.

Leclerc: Mislim, da imamo hitrost za zmago

Charles Leclerc ima popolno izhodišče za četrto zmago v letošnji sezoni. Foto: Guliver Image "To je zelo lepo presenečenje, če vemo, kje smo bili v Spaju. Nisem pričakoval, da se bom boril za prvi štartni položaj," je po sobotnih kvalifikacijah dejal Leclerc. O dirki pa: "Imamo dober ritem za dirko. Občutek je dober. Ne glede na to, kaj se zgodi v prvem krogu, mislim, da imamo hitrost za zmago. Lahko imamo uspešno nedeljo." Po vseh težavah pri taktiki in postankih v tej sezoni jo res potrebujejo. Leclerc ima 109 točk zaostanka za Verstappnom. Nazadnje je zmagal julija v Avstriji, pred tem dvakrat na samem začetku sezone.

Medtem je aktualni prvak v nizu štirih zaporednih zmag, skupaj pa jih ima letos že 10. V Spaju se je do zmage prebil s 14. mesta, zdaj bo to poskušal s sedmega. "V primerjavi z drugimi dirkalniki imamo dobro končno hitrost. Mislim le, da je Ferrari na ravninah nekoliko hitrejši," je po kvalifikacijah razmišljal Verstappen. "Mislim, da se lahko prebijem naprej. Ko pa bom prišel do Charlesa, pa bo prava bitka. Če se hitro prebijem mimo dirkalnikov med nama, mislim, da imam dobre možnosti za zmago."