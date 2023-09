Vročica narašča: Ferrariju se nasmiha "pole position"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

VN Italije, tretji trening in kvalifikacije

Max Verstappen je lani zmagal v Monzi, prejšnji trije zmagovalci so nato odstopili. Foto: Reuters Ferrari je bil letos na prvem štartnem položaju samo dvakrat, v Belgiji in Avstraliji (obakrat Leclerc). Uvrstitev na stopničke pa imajo samo tri. Zadnja zmaga za ponos Italije pa se je zgodila lani julija v Avstriji. Letos je Red Bull dobil vseh 13 dirk. In nikjer ne bi bilo slajše premagati aktualnih prvakov kot v Monzi na Ferrarijevi domači dirki.

Pa vendarle: razlika med Sainzom in Verstappnom je bila na tretjem treningu vsega 86 tisočink. Tretji Hamilton je zaostal dobre pol sekunde in odkrito priznal, da nima pojma, kje naj najde te pol sekunde. Razplet tega treninga je bil drugačen kot obeh petkovih: Mercedes je bil med najhitrejšimi, McLaren, ki je bil visoko v petek, pa tokrat šele v spodnji polovici razpredelnice.

VN Italije, tretji trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:20,912

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,086

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,541

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,574

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,799

6. George Russell (Mercedes) +0,818

7. Kevin Magnussen (Haas) +0,972

8. Nico Hülkenberg (Haas) +1,073

9. Alex Albon (Williams) +1,142

10. Sergio Perez (Red Bull) +1,280

11. Lance Stroll (Aston Martin) +1,333

12. Liam Lawson (Alpha Tauri) +1,384

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,385

14. Oscar Piastri (McLaren) +1,390

15. Logan Sargeant (Williams) +1,468

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,599

17. Lando Norris (McLaren) +1,603

18. Esteban Ocon (Alpine) +1,827

19. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,830

20. Pierre Gasly (Alpine) +1,940