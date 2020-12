Mehičan tudi uradno pri Red Bullu

Perez je v letošnji sezoni vozil za ekipo Racing Point, kjer pa ga bo v naslednji sezoni, ko se bo ekipa preimenovala v Aston Martin, zamenjal štirikratni svetovni prvak Nemec Sebastian Vettel. Po koncu sezone je sicer Mehičan zasedel skupno četrto mesto v SP, kar je njegov najboljši dosežek v karieri.

Mehičan, ki je pred 14 dnevi po 190 dirkah v SP formule 1 (v karieri je vozil še za Sauber, McLaren in Force Indio) v Bahrajnu le dočakal prvo zmago, je tako ohranil sedež v elitnem tekmovanju. Za zdaj je z avstrijsko ekipo sklenil enoletno pogodbo.

"Alex je pomemben člen naše ekipe in zato smo dolgo razmišljali o sestavi moštva. Po analizi smo ugotovili, da je Sergio pravi dirkač za naš avto, zato bo ob Maxu vozil za ekipo Red Bull. Alex pa ostaja član moštva in bo v naslednjem letu skrbel predvsem za razvoj dirkalnika 2022," je odločitev pojasnil direktor moštva Christian Horner.

