Martinu rekord in najboljši startni položaj na VN Indonezije

Vodilni dirkač v motociklističnem svetovnem prvenstvu Jorge Martin je bil najboljši v kvalifikacijah motoGP za veliko nagrado Indonezije, 15. dirko v sezoni. Španec je na dirkališču Mandalika na Lomboku v veliki vročini dosegel rekord kroga. Poleg njega bosta iz prve vrste startala še Italijan Marco Bezzecchi in Španec Pedro Acosta.

"Tako sem vesel. Danes sem se počutil odlično. Vozil sem z veliko rabljenimi gumami," je po kvalifikacijah za agencijo Reuters dejal Martin.

Bezzecchiju je uspel spektakularen zadnji krog za drugo mesto. Po nesreči le dve minuti pred koncem kvalifikacij je ponovno sedel na motor in si prislužil start iz prve vrste.

Na vprašanje, kako mu je to uspelo, je Italijan odvrnil: "Iskreno povedano, ne vem. Pred zadnjim krogom sem hotel v zadnjem sektorju nekoliko upočasniti in nato nabrati hitrost za zadnji krog. Izgubil sem malo koncentracije in padel. Na srečo je bil motor v redu."

Glavni tekmec Martina v boju za naslov prvaka, Italijan Francesco Bagnaia, ki za Špancem v točkovanju SP zaostaja za 24 točk, je dosegel četrti čas kvalifikacij, ki so jih zaznamovale številne nesreče.

Med njimi jo je skupil šestkratni svetovni prvak motoGP Španec Marc Marquez, ki bo sprintersko dirko začel šele z 12. mesta, potem ko je v kvalifikacijah dvakrat padel.

