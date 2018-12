Legendarni Francoz Loeb prestopil k Hyundaiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Loeb je bil svetovni prvak kar devetkrat, nazadnje pa je v njem dirkal lani, ko je vozil nekaj dirk za Peugeot in na reliju po Kataloniji celo zmagal, prvič po letu 2013.

Štiriinštiridesetletni dirkač je nazadnje celo sezono dirkal leta 2012, ko je tudi osvojil svoj zadnji naslov. Njegov dolgoletni sovoznik Daniel Elena je prav tako podpisal pogodbo z južnokorejskim konstruktorjem.

"Pridružitev Hyundaiju je poseben in svež izziv. Komaj čakam. Navdušil me je pristop ekipe in želja po uspehu," je dejal Loeb. ta bo prvo dirko vozil januarja v Monte Carlu.

Španska naveza Dani Sordo/Carlos del Barrio bo dirkala na preostalih osmih relijih sezone.