Leclerc najboljši tudi na drugem treningu

Na prvem treningu je bil Leclerc hitrejši od voznikov McLarna Španca Carlosa Sainza in Britanca Landa Norrisa, Lewis Hamilton je dosegel četrti čas.

Leclerc je s tem dosežkom spodbudil italijanske navijače, ki na domačem prizorišču na zmago Ferrarija čakajo že od leta 2010. Priložnost za novo slavje pa bo tokrat še posebej mikavna, saj bodo na letošnji dirki v Monzi praznovali okroglih 90 let takšnih tekmovanj.

Pred nadaljevanjem sezone je v SP na prvem mestu Hamilton z 268 točkami, njegov moštveni sotekmovalec Finec Valtteri Bottas, ki je današnji drugi trening končal na četrtem mestu, je drugi z 203. Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) jih ima na tretjem mestu 181, Vettel je četrti (169), Leclerc pa peti (157).

CLASSIFICATION - END OF FP2@Charles_Leclerc finishes P1 in both FP1 and FP2@ScuderiaFerrari and @MercedesAMGF1 make up the top four#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/nqALSFiWD9