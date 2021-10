Kje vse se bo ustavila karavana motoGP leta 2022?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo elitnega motociklističnega tekmovanja motoGP je na uradni spletni strani objavilo osnutek koledarja sezone 2022. Svetovno prvenstvo, ki vsebuje 21 dirk za veliko nagrado, se bo začelo 6. marca v Katarju in končalo 6. novembra v Valencii.

Sezona se bo tradicionalno začela pod reflektorji na dirkališču v Losailu, nato pa 20. marca sledi povsem nova ulična dirka v Indoneziji. Argentina naj bi se v koledar vrnila v začetku aprila po nekajletni odsotnosti zaradi pandemije novega koronavirusa.

MotoGP se znova vrača tudi na Portugalsko na razgibano stezo v Portimau (24. april), po nekajletni odsotnosti zaradi novega koronavirusa pa naj bi prvenec končno doživelo tudi dirkališče Kymiring na Finskem (10. julij). Ostale steze so stalnica v programu sezone motoGP, ki bo prvič v zgodovini potekala na 21 različnih prizoriščih.

Fabio Quartararo se v tej sezoni spogleduje z naslovom najboljšega. Foto: Reuters

Do konca te sezone so ostale še tri dirke, in sicer v Misanu (24. oktober), Portimau (7. november) ter Valencii (14. november). Najbolje kaže Francozu Fabiu Quartararoju z Yamaho, ki je tik pred naslovom svetovnega prvaka.