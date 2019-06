Italijansko slavje v Mugellu, zmagal pa ni Rossi, temveč Petrucci

Dirka v Mugellu velja za domačo Valentina Rossija, tu se vedno zbere največ njegovih privržencev in tribune so večinoma obarvane v rumeno. Ta konec tedna pa Rossijevi privrženci niso imeli prav veliko razlogov za slavje.

Kvalifikacije je italijanski veteran končal šele na 18. mestu, danes pa mu tudi ni šlo najbolje. Rossi je na začetku dirke po trčenju z enim od tekmecev zdrsnil povsem v ozadje, pozneje pa naredil napako, padel in dirke ni končal.

Petrucci prvič na najvišji stopnički

Na koncu pa se je preizkušnja v Mugellu vseeno razpletla po domačih notah, privrženci motociklizma pa so prešerno proslavili prvo zmago Petruccija na najvišji ravni.

Sobotne kvalifikacije so se razpletle z branilcem naslova Marquezom na prvem mestu; za njim je končal Francoz Fabio Quartararo, s tretjega pa Petrucci.

Veliko akcije

Današnja dirka je ponudila veliko akcije in razburljivega dogajanja. Tokrat v ospredju ni bil Marqueza oziroma ni bil v ospredju takrat, ko je bilo najbolj pomembno. Potem ko je Rossi dokončno izpadel iz igre, se je v osredju oblikovala skupina z obema Ducatijema, Marquezom in Rinsom.

V najboljšem položaju je bil Petrucci, a sta bila tako Marquez kot Dovizioso dovolj blizu, da bi lahko napadla. V zadnjem krogu so bili v enem od zavojev vsi trije skupaj, a je Marquez nato popustil, saj bi sicer lahko povzročil padec vseh treh. Kljub enemu poskusu Rinsa, da bi se prebil na tretje mesto, ter Doviziosa, da bi prišel mimo Marqueza na drugo, pa se vrstni red ni več spremenil.

"Neverjetno. Težko bi si zamislil boljši kraj za prvo zmago."

Petrucci je tako sploh prvič v karieri prišel do zmage v elitnem razredu. Presrečnega Ducatijevega voznika so navijači navdušeno pozdravili, še sam pa je komaj verjel, da mu je uspelo skočiti na vrh.

"Neverjetno. Težko bi si zamislil boljši kraj za prvo zmago. Tu sem skoraj doma, moji navijači so me prišli spodbujat. Morda bo vse skupaj prišlo za mano, ko bom stopil na zmagovalni oder, že zdaj pa bi se rad zahvalil vsem, ki so me podpirali in mi pomagali na moji poti," je dejal Petrucci.

Foto: Reuters

Marquez čestital boljšemu, Italijo razveselil še Dovizioso

Marquez je priznal, da je bil tekmec na Ducatiju danes preprosto predober, povsem zadovoljen pa je bil tudi z 20 točkami za drugo mesto. "Danes je šlo predvsem za to, da branimo položaj. Čeprav nisem zmagal, sem zadovoljen. Danilo je bil pač hitrejši, zaslužil si je zmago, jaz pa sem svoj cilj tudi izpolnil z novimi 20 točkami," je dejal Španec.

Italijanski uspeh je dopolnil Dovizioso s tretjim mestom, ki ga je sprejel z mešanimi občutki; po eni strani ni bil povsem zadovoljen s svojim dosežkom, po drugi pa je bil vesel uspeha moštvenega sotekmovalca. "Bilo je zelo vroče in razmere so bile težke za vse. Bili smo zelo skupaj, vsi bi lahko zmagali. Nisem povsem zadovoljen, sem pa vesel, da je Danilo prišel do zmage."

Skupno je v vodstvu SP po šestih dirkah ostal Marquez, ki ima 115 točk, Dovizioso je drugi s 103, na tretjem pa je danes četrtouvrščeni Španec Alex Rins z 88. Današnji zmagovalec Petrucci se je prebil na četrto mesto z 82, Rossi z današnjo ničlo ostaja pri 72 in je zdaj peti.

Tudi v moto3 zmagal Italijan

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta zmagala Španec Alex Marquez in domačin Tony Arbolino. Marquez je za zmago premagal Italijana Luco Marinija in Švicarja Thomasa Lüthija, Arbolino pa za prvo zmago v karieri rojaka Lorenza Dalla Porto in Španca Jaumeja Masio.

Skupno v seštevku vodita Italijan Lorenzo Baldassarri z 88 in Španec Aron Canet s 83 točkami.

Sezona se bo nadaljevala 16. junija z dirko v Barceloni.

motoGP: 1. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 41:33,794 (povp. hitrost 174,1 km/h) 2. Marc Marquez (Špa/Honda) + 0,043 3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 0,338 4. Alex Rins (Špa/Suzuki) 0,535 5. Takaaki Nagakami (Jap/Honda-LCR) 6,535 6. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 7,481 ... SP skupno (6): 1. Marc Marquez (Špa/Honda) 115 2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 103 3. Alex Rins (Špa/Suzuki) 88 4. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 82 5. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 72 6. Jack Miller (Avs/Ducati) 42 ... moto2: 1. Alex Marquez (Špa(Kalex) 39:31,262 2. Luca Marini (Ita/Kalex) +1,928 3. Thomas Lüthi (Švi/Kalex) 2,242 ... SP skupno (6): 1. Lorenzo Baldassarri (Ita/Kalex) 88 2. Alex Marquez (Špa/Kalex) 86 3. Thomas Lüthi (Švi/Kalex) 84 ... moto3: 1. Tony Arbolino (Ita/Honda) 39:29,874 2. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) +0,029 3. Jaume Masia (Špa/KTM) 0,078 ... SP skupno (6): 1. Aron Canet (Špa/KTM) 83 2. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) 80 3. Niccolo Antonelli (Ita/Honda) 70 ...

