Grozljiva nesreča na dirki formule 2 vzela življenje mladega dirkača #video

Med dirko formule 2 za veliko nagrado Belgije v Spa Francorchampsu je prišlo do hude nesreče, zaradi katere so prireditelji preizkušnjo takoj prekinili in jo odpovedali. Dirkača Anthoina Huberta in Juana Manuela Correo so odpeljali v bolnišnico, prireditelji pa so sporočili, da je Hubert podlegel poškodbam.