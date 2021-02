Gasly šesti primer covida-19 med dirkači F1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gasly je še zapisal, da ta čas ne kaže nobenih simptomov in bo doma nadaljeval priprave na sezono, ki se bo v Bahrajnu začela konec marca. Pred kratkim je bil na pripravljalnem taboru v Dubaju.

Po svetovnem prvaku Lewisu Hamiltonu (Mercedes), voznikoma Racing Pointa Sergiu Perezu in Lanceu Strollu, Charlesu Leclercu iz Ferrarija in Landu Norrisu iz McLarna je to že šesti pozitivni primer novega koronavirusa med dirkači formule 1.