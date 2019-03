Gajser na nizozemski mivki po tretje zaporedne stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gajser, ki tekmuje z licenco AMZS, je vrhunsko začel sezono in na dveh dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP osvojil dve drugi mesti. Še zlasti odličen je bil minuli konec tedna v Angliji, kjer bi si brez padca v prvi vožnji, v kateri je nato z izjemno borbenostjo in kljub poškodovanemu motorju zasedel tretje mesto; v drugi vožnji je prvi prevozil skozi cilj.

Nova priložnost za vrhunsko uvrstitev bo že konec tedna. Motokros karavana se je preselila na Nizozemsko, kjer jo s sobotnimi kvalifikacijami in nedeljsko dirko čaka prva letošnja preizkušnja na mivki.

Foto: HRC

Na njej dvakratni svetovni prvak doslej v primerjavi s specialisti za te podlage ni bil povsem v ospredju, a tokrat bo morda drugače, saj je na takšni podlagi pred sezono veliko treniral. "Ko sem bil na pripravah na Sardiniji, sem večinoma vozil na mivki. Tudi vse tri pripravljalne tekme (gre za tekme odprtega italijanskega prvenstva, v katerem je slovenski šampion v skupnem seštevku treh dirk zaostal le za Antoniem Cairolijem, op. STA) so bile na mivki," je povedal Gajser, ki se je iz Matterley Basina takoj odpravil na Nizozemsko, kjer je v začetku tega tedna že testiral motor in treniral, seveda na mivki. "Počutim se dobro in že komaj čakam dirko," je še dodal.

V skupnem seštevku svetovnega prvenstva sta se po uvodnih dveh dirkah Cairoli in Tim Gajser že močno oddaljila od tekmecev. Italijan ima osem točk prednosti pred slovenskim voznikom, tretji Francoz Gautier Paulin pa za Gajserjem zaostaja že za 15 točk. V Valkenswaardu ne bosta nastopila poškodovana Jeffrey Herlings in Romain Febvre.

Gajser bo na Nizozemskem zagotovo edini slovenski voznik v razredu MXGP. V čakalni vrsti za nastop v razredu MX2 pa je 18-letni Jan Pancar, ki bo, če bo dobil povabilo, poskušal osvojiti prve letošnje točke. V Veliki Britaniji minuli konec tedna je bil na svoji prvi dirki sezone 27.

Kvalifikacije bodo v soboto, dirka v razredu MXGP pa v nedeljo. Prva vožnja bo ob 14.15 druga ob 17.10.