Francesco Bagnaia je svetovni prvak v kraljevskem razredu

Bagnaia je imel pred zadnjo dirko sezone 23 točk prednosti, kar je pomenilo, da mora končati na vsaj 14. mestu ne glede na dosežek Francoza, pa bo prvak. Quaratararo pa bi bil prvak le, če bi zmagal, Italijan pa odstopil ali bil le 15.

Razplet je na koncu pokazal, da je bila prednost Italijana dovolj velika, Bagnaia tudi ni pretirano tvegal, čeprav sta se s Quartararojem v uvodnih krogih, ko sta še vozila skupaj, celo dotaknila. A branilec naslova, ki je sicer vozil pred Italijanom, je bil daleč od zmage, ki jo je nujno potreboval.

Vprašanje prvaka je bilo osrednje v tem dirkaškem koncu tedna, ko so do sija žarometov prišli tudi pri Suzukiju. V japonski ekipi so naznanili, da se bodo po letošnji sezoni umaknili iz elitnega tekmovanja kot tovarniška ekipa, a so na koncu za slovo dobili največ, saj je dirko dobil njihov dirkač Alex Rins, drugi je bil Južnoafričan Brad Binder (KTM), tretji pa še en domačin Jorge Martin (Pramac Ducati).

A vsi ljubitelji motociklizma so napeto spremljali, kaj se bo zgodilo v dvoboju Bagnaia - Quartararo. Vsem je bilo jasno, da ima Italijan veliko prednost, toda pritisk in morebitne napake, tudi tekmecev, bi lahko vrstni red v hipu postavile na glavo.

Kaj se je dogajalo

Kvalifikacije je bolje opravil Francoz, ki si je privozil drugo vrsto, Italijan je začel iz tretje. Jorge Martin dobil "pole position", ki pa ga danes ni izkoristil. Celotno dirko je dogajanje nadzoroval Rins, Martin je bil drugi, tretji pa nekaj časa tudi Marc Marquez, ki se je v zadnjem delu sezone uspešno vrnil na sceno, vendar je tokrat pretiraval in končal v pesku.

Glavnina pozornosti je tokrat veljala mestom za prvo trojico. V začetku sta bila na tistih tik pod stopničkami še oba kandidata za naslov, ki sta se z motocikloma v enem začetnih krogov celo dotaknila, a oba ostala v sedlu. Pozneje je Bagnaia počasi izgubljal, Francoz pa napredoval do četrtega mesta. Višje ni šlo, tako da je v seštevku sezone ostalo pri vrstnem redu 1. Bagnaia, 2. Quartararo. Razmerje v točkah je bilo na koncu 265 - 248. Na tretjem mestu je z 219 točkami sezono končal Enea Bastianini, ki bo član tovarniške ekipe Ducatija v naslednji sezoni.

Za trenutek strahu v Ducatijevi garaži je sicer poskrbel Jack Miller, ki se je pet krogov pred koncem znašel na tleh, a so si vsi oddahnili, ko so ugotovili, da je Bagnaia še v dirki.

"Lepo je slišati, da sem svetovni prvak. Danes sem se malo mučil, želel sem biti med prvih pet, a sem imel nekaj težav. Na koncu to niti ni pomembno, daleč najbolj važno je, da smo prvaki. To je za vse nas zelo dober dan in sem presrečen," je v prvem odzivu na dirkališču dejal sveži prvak Bagnaia, ki je tako v svojo zbirko dodal drugi naslov po letu 2018, ko je bil najboljši v moto2.

Novemu prvaku je že na stezi roko stisnil Quartararo, po koncu pa je bil med številnimi, ki so ga pozdravili, tudi motociklistilčno upokojeni zvezdnik Valentino Rossi, pred Bagnaio leta 2009 zadnji Italijan z naslovom v motoGP. Italijanski navijači so letos po 50 letih dočakali slavje italijanskega voznika na motorju iz te države, nazadnje je bila takšna zmagovalna kombinacija Giacomo Agostini - MV Agusta leta 1972.

Sladko zadnjo zmago sezone je dočakal Rins. "Izjemno, ne bi se moglo bolje končati. Zadnja dirka za ekipo, zadnja zmaga ... Hvala vsem v ekipi, res smo zelo veseli," je dejal Španec.

Padla tudi končna odločitev v razredu moto2

V senci dvoboja za naslov v kraljevskem razredu je padla še ena odločitev. Španec Augusto Fernandez je novi svetovni prvak razreda moto2. Danes je bil drugi, kar je bilo dovolj, da je skupno vodstvo v seštevku spremenil v naslov prvaka. Pred začetkom dirke v Španiji je imel Fernandez 9,5 točke naskoka pred Japoncem Aijem Oguro, ki pa je v osmem krogu padel in ostal brez možnosti za naslov v letu 2022. Zmagal je Španec Pedro Acosta, tretji je bil Italijan Toni Arbolino. V končnem seštevku sezone 2022 je Fernandez slavil z 271,5 točke, Ogura je končal pri 242, tretji pa je Španec Aron Canet z 200.

V najšibkejšem razredu je bil prvak že nekaj časa znan. Domačin Izan Guevara je danes naslov potrdil še z novo zmago, drugi je bil Turek Deniz Öncü, tretji pa domačin Sergio Garcia. Skupno je Guevara končal pri 319 točkah, Garcia je podprvak z 257, tretji je na koncu sezone Italija Dennis Foggia (246).

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

