Verstappen zbira zmage in beži zasledovalcem

V seštevku sezone je Nizozemec po osmih postajah s 14. zmago v karieri, četrto v tej sezoni, še povečal naskok. Zdaj ima pred branilcem naslova Hamiltonom 18 točk prednosti.

Potem ko je prejšnji teden na dirki v Franciji Red Bull prišel do zmage z boljšo taktiko in dodatnim postankom, je imel tokrat Verstappen lažjo pot do zmage. Zanj in za njegovo ekipo je bil uspeh še pomembnejši, saj je prizorišče v Spielbergu domač teren za njegovo ekipo Red Bull.

Hamilton ni imel pravih možnosti, da bi ogrozil Verstappnovo zmago. Na ravninah Spielberga je bil namreč Red Bullov dirkač hitrejši in svetovnemu prvaku je preostalo le drugo mesto. To pa tudi pomeni, da Mercedes še na četrti dirki v nizu ni dosegel zmage: zadnje štiri je namreč dobil Red Bull, tri od teh pa Verstappen, ki počasi, a vztrajno povečuje prednost v seštevku sezone.

Foto: Guliverimage

"Nekaj podobnega pokazati še naslednji teden"

"Videti je kar dobro. Pritiskal sem, dobro sem se boril in uspelo mi je, da sem spet dobro opravil svoje delo," je nastop ocenil Nizozemec in dodal: "Nekaj podobnega bo treba pokazati še naslednji teden."

Hamilton na koncu ni bil povsem nezadovoljen z drugem mestom: "Trudil sem se, da bi obdržal ritem, toda videti je bilo, da so v zadnjih dirkah naredili velik preskok. Hitrost je bila večja, nemogoče je bilo slediti Red Bullu."

Verstappen je dobro začel in s prvega položaja, ki si ga je priboril v sobotnih kvalifikacijah, brez težav prešel v vodstvo. Hamilton pa je imel v začetnih krogih hudega tekmeca v rojaku v McLarnu Landu Norrisu in drugem vozniku Red Bulla Sergiu Perezu.

Norrisa sta pozneje prehitela tako Perez kot drugi Mercedesov voznik Bottas, ki se je nato ob postankih v boksih prebil še na tretje mesto. Bottas si je sicer v soboto privozil drugo mesto, toda zaradi kazni je moral startati s tri mesta slabšega izhodišča.

Lewis Hamilton je postavil najhitrejši krog. Foto: Guliverimage

Hamilton z najhitrejšim krogom

Ob koncu, ko je bil vrstni red že odločen in je bilo jasno, da ne more ogroziti Verstappna, je šel Hamilton še enkrat k mehanikom po nove pnevmatike, s katerimi je potem odpeljal najhitrejši krog na dirki in dobil dodatno točko v SP.

Za najboljšo trojico je končal Perez pred Norrisom in Ferrarijevima dirkačema Carlosom Sainzem in Charlesom Leclercom. Brez točk je tokrat dirko končal Nemec Sebastian Vettel (Aston Martin) kot 12., še vedno pa na prve točke čaka sin nekdanjega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja Mick Schumacher (Haas), tokrat je dirko končal na 16. mestu.

V seštevku ima zdaj Verstappen 156 točk, Hamilton 138, tretji je Perez s 96.

Sezona formule 1 se bo z deveto dirko nadaljevala že naslednji teden, dirkači bodo ostali na istem prizorišču, kjer bo na vrsti še dirka za VN Avstrije.

Izidi (71 krogov, 306,452 km): 1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1:22:18,925

(povp. hitrost: 224,649 km/h)

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) + 35,743

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 46,907

4. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 47,434

5. Lando Norris (VBr/McLaren) 1 krog

6. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 1 krog

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1 krog

8. Lance Stroll (Kan/Aston Martin) 1 krog

9. Fernando Alonso (Špa/Alpine) 1 krog

10. Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri) 1 krog

...

- najhitrejši krog:

Lewis Hamilton (71.; 1:07,058) SP skupno (8): - dirkači:

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 156

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 138

3. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 96

4. Lando Norris (VBr/McLaren) 86

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 74

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 58

7. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 50

8. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 37

9. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 34

10. Sebastian Vettel (Nem/Aston Martin) 30

... Konstruktorji: 1. Red Bull 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

