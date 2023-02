George Russell Foto: Guliver Image Še preden so smučarji in skakalci za to sezono odložili čelade, so si jih nadeli vozniki formule 1. V Bahrajnu so opravili tridnevna testiranja, že prihajajoči konec tedna pa jih čaka uvodna dirka sezone. Pred njimi je deset mesecev dirkanja, rekordno dolgo prvenstvo s 23 dirkami (tremi v ZDA). Aktualni prvak Max Verstappen je prvi favorit, bo pa očitno imel tekmece iz dveh ekip: Ferrarija in znova tudi Mercedesa.

Čeprav so testiranja namenjena preizkusu zmogljivosti novih dirkalnikov in različnih nastavitev, smo v treh dneh v Bahrajnu, kjer bo uvodna dirka, videli tudi nekaj dirkanja kolo ob kolesu in prehitevanj. Najhitrejši krog je odpeljal Sergio Perez, drugi voznik Red Bulla, debelo sekundo hitreje od najboljšega lanskega časa na testiranjih. Verstappen, ki je v prejšnji sezoni dobil rekordnih 15 dirk, ima tako dirkalnik za svoj tretji zaporedni naslov prvaka. Red Bull je brez ene same večje tehnične težave odpeljal več kot 400 krogov oziroma več kot 2.200 kilometrov.

"Ferrari se zdi zelo hiter. Težje razberem Mercedesovo formo."

Christian Horner Foto: Reuters Jasno, za Red Bull in Verstappna tudi letos šteje le naslov svetovnega prvaka. Kdo bo njihov izzivalec, je po koncu testiranj odgovarjal – ali bolje ugibal – šef ekipe Christian Horner: "Zelo težko rečem. Ferrari se zdi zelo hiter. Težje razberem Mercedesovo formo. Ali kaj skrivajo? Na prvi dirki bo vse jasno." Je pa izpostavil ekipo, ki naj bi pozimi naredila največji korak naprej. In prav vsi v "paddocku" s prstom kažejo nanjo in na njenega novega dirkača. To sta Aston Martin in 41-letni Fernando Alonso. "Mislim, da so naredili zelo velik korak naprej. Zdi se, da jih je njihov koncept dirkalnika dvignil navzgor. Niso daleč za nami. Še posebej Fernando se zdi zelo konkurenčen." Najboljši letošnji čas Aston Martina na testiranjih je kar 2,4 sekunde hitrejši od njihovega najboljšega lani v Bahrajnu. Enak napredek je naredil še Williams, a ta je imel lani večji zaostanek.

Fernando Alonso je lani dirkal za Alpine, zdaj je prvi adut Astona Martina. Foto: Guliver Image

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Še veliko več bomo pokazali, pa je po testiranjih dejal Alonso sam. Če se je jeseni njegov odhod iz Alpina v Aston Martin zdela napačna poteza, pa je zdaj ravno drugače. Alpine, še posebej pa McLaren, ki sta bili lani četrta in peta ekipa, sta glede na čase testiranj nazadovala. Alonso, ki je v konkurenci Michaela Schumacherja z Renaultom dvakrat postal prvak (2005, 2006), je pozneje pri izbiri ekip vselej zgrešil. In nikoli več ni bil prvak, čeprav ga ima večina za enega najboljših dirkačev zadnjih 20 let. Na svojo 33. zmago čaka že vse od leta 2013, ko je vozil za Ferrari.

Če Lance Stroll zaradi poškodbe zapestja, ki jo je utrpel v nedavnem padcu s kolesom, ne bo mogel nastopiti na VN Bahrajna, ga bo zamenjal Felipe Drugovich. Brazilec je namesto njega vozil že na testiranjih.

"Prav nič se nismo ozirali na naše čase in dosežke drugih"

Frederic Vasseur Foto: Guliver Image Seveda pa sami rezultati testiranj niso verodostojni, saj doseganje najhitrejših časov ni bila prioriteta. To je takole razložil novi šef Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur: "To so bili trije zelo napeti dnevi za prav vse v ekipi. Preverili smo številne stvari na dirkalniku in odkljukali večino predvidenih nalog. Prav nič se nismo ozirali na naše čase in dosežke drugih. Osredotočali smo se le nase. Najpomembnejše je bilo, da smo naredili čim več kilometrov, kar nam je uspelo." Tudi za Ferrari šteje samo naslov prvaka, potem ko so lani s številnimi strateškimi napakami in nekaj okvarami dirkalnika zapravili veliko priložnost s Charlesom Leclercom. Brez lovorike so že od leta 2008.