Ferrarija navdušila navijače v domači Monzi

Ferrarijeva voznika sta v zadnjem krogu s prvega mesta izrinila vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala in štirikratnega zmagovalca te dirke Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes), ki je pred tem prav tako postavil rekord proge, a se moral na koncu zadovoljiti s tretjim mestom. Četrti je bil njegov moštveni kolega Finec Valtteri Bottas, peti pa Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Kimi becomes the oldest polesitter since Nigel Mansell in 1994 👏#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/7iqJ7RNYAq