Ferrari že našel menjavo za Nemca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po torkovi novici, da bo nemški dirkač Sebastian Vettel po koncu sezone zapustil Ferrari, so številni avtomobilistični mediji že izbrskali ime njegovega naslednika. V rdeči dirkalnik italijanskega moštva v formuli 1 bo najverjetneje sedel španski dirkač Carlos Sainz mlajši, sin dvakratnega svetovnega prvaka v reliju Carlosa Sainza.

Novico o tem so posredovali številni avtomobilistični mediji. Pri tem so zapisali, da se je 25-letni dirkač Carlos Sainz mlajši z moštvom iz Maranella dogovoril za sodelovanje od leta 2021, njegov moštveni kolega pa bo tri leta mlajši Monačan Charles Leclerc. Sainz mlajši je v zadnjih dveh sezonah član moštva McLaren, pred tem pa je bil tri sezone član moštva Toro Rosso in dve leti Renaulta.

Od leta 2015 je nastopil na 102 dirkah v formuli 1, v petih sezonah pa je le enkrat stopil na stopničke. Na lanski dirki za VN Brazilije v São Paulu je osvojil tretje mesto, sezono pa je končal na šestem, kar je njegova najboljša uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

Ferrari in McLaren se nista odzvala na današnje pisanje številnih avtomobilističnih medijev, nemški tiskovni agenciji dpa pa sta odgovorila le, da tovrstnih špekulacij ne bosta komentirala.