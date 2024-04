Quartararo in Yamaha podaljšala sodelovanje

Francoski motociklist Fabio Quartararo je z moštvom Yamaha podaljšal sodelovanje v elitnem razredu motoGP še za nadaljnji dve sezoni, je danes sporočila japonska ekipa. Svetovni prvak leta 2021 bo za Yamaho vozil še v sezonah 2025 in 2026.

Quartararo letos vstopa v četrto sezono pri Yamahi. Že v svoji prvi je leta 2021 osvojil naslov prvaka, leto kasneje je sezono sklenil kot drugi v skupni razvrstitvi.

Francoz je v modri barvi Yamahe zbral osem zmag in se 21-krat zavihtel na oder za zmagovalce. Pred tem, ko še ni dirkal za tovarniško moštvo Yamahe, ampak je bil član njene netovarniške ekipe, je dosegel tri zmage in deset uvrstitev na stopničke.

Prav tako si je 24-letnik zagotovil 16 najboljši startnih položajev v kvalifikacijah, 41-krat pa je startal iz prve vrste.

"Moje zaupanje je veliko, skupaj se bomo vrnili v ospredje"

"Z velikim veseljem sporočam, da bom nadaljeval svojo pustolovščino v modrem. Lansko zimo mi je Yamaha dokazala, da ima nov pristop in novo agresivno miselnost. Moje zaupanje je veliko, skupaj se bomo vrnili v ospredje," je ob podaljšanju pogodbe dejal Quartararo.

"Pred šestimi leti so mi dali priložnost, da prestopim v motoGP, in od takrat smo skupaj dosegli veliko. Pred nami je še dolga pot, da se spet začnemo boriti za zmago. Trdo bom delal in prepričan sem, da bomo skupaj še enkrat uresničili svoje sanje," dodaja Francoz.

"Da, Fabio ostane del tovarniške ekipe, je sestavni del našega projekta v motoGP. Fabio je izjemen talen, delaven, odličen ekipni igralec in pred njim je še veliko tekmovalnih let," pa je med drugim dejal direktor Yamahe Lin Jarvis.