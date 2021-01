Ducati v motoGP do leta 2026

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ducati, italijanska firma s sedežem v Bologni, je podaljšala pogodbo za sodelovanje v elitnem motociklističnem svetovnem prvenstvu v motoGP do leta 2026, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ducati je v to tekmovanje vstopil leta 2003 in je lani osvojil drugi konstruktorski naslov svetovnega prvaka po zaslugi Italijanov Antonia Doviziosa in Danila Petruccija, ki pa nista bila posamično čisto na vrhu; Dovizioso je bil 4., Petrucci pa 12.

Casey Stoner je leta 2007 osvojil edini ekipni posamični naslov prvaka, v 16 sezonah pa je moštvo na posamičnih dirkah slavilo 51 zmag in 160 uvrstitev na zmagovalni oder.

V sezoni 2021 bosta za Ducatijevo tovarniško moštvo nastopala Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia, ki sta zamenjala Doviziosa in Petruccija.

Ducati ima tudi dve drugi ekipi, ki ju opremlja, Johann Zarco in Jorge Martin nastopata za Pramac bikes, polbrat Valentina Rossija Luca Marini in Enea Bastianini pa za Esponsoramo.