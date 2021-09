Motociklistični svet pretresla novica o smrti mladega Španca

Kot je sporočilo vodstvo tekmovanja, se je 15-letnik, bratranec dirkača v razredu motoGP Mavericka Vinalesa, ponesrečil v prvi vožnji današnje dirke, potem ko je bil udeležen v padcu več dirkačev. Pri padcu si je hudo poškodoval glavo in hrbtenico. Kljub hitri zdravniški oskrbi že na mestu nesreče, mlademu dirkaču niso mogli pomagati.

We're devastated by the tragic loss of @DeanBerta21 following a crash in #WorldSSP300 Race 1 today



Sending all our love and strength to Maverick Viñales and Dean's entire family, his team and loved ones pic.twitter.com/MSQYdhLQt3