Brez formule 1 v Kanadi, zamenjala jo bo Turčija

"Zaradi ukrepov v boju proti covidu-19 je VN Kanade še drugo leto zapovrstjo odpovedana," so sporočile kanadske oblasti.

"Dirka se bo v Kanado vrnila prihodnje leto," so še dodali Kanadčani. Organizatorji dirke so sicer z oblastmi Quebeca in Kanade podaljšali pogodbo do leta 2031.

Dirka v Turčiji bo letos med 11. in 13. junijem.

