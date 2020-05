Bo zabrnelo že v v sredini julija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marca Marqueza in druščino bi lahko na delu videli v drugi polovici julija.

Marca Marqueza in druščino bi lahko na delu videli v drugi polovici julija. Foto: Reuters

Vodstvo tekmovanja, podjetje Dorna, se je danes po videopovezavi sestalo s predstavniki pokrajine Andaluzija ter mesta Jerez ter se dogovorilo, da se bo sezona začela 19. julija. V Jerezu bodo dirke tri zaporedne konce tedna, saj bo po drugi dirki motoGP 2. avgusta tam na sporedu še tekmovanje superbike, so zapisali pri športnem časniku As.

Prva dirka bo velika nagrada Španije, druga pa VN Andaluzije. "Naš dogovor bomo zdaj predali vladi Španije, ki nam mora v dogovoru z zdravstvenimi oblastmi prižgati zeleno luč za izpeljavo dogodkov. Glede na dobro epidemiološko sliko v Španiji pričakujemo pozitiven odgovor. Veseli nas, da je Dorna izbrala prav nas in da bomo lahko s skupnim trudom izpeljali varno tekmovanje za vse udeležence in spremljevalno osebje," je za As izjavil predstavnik pokrajine Andaluzija Juan Marin.

Časnik dodaja, da bodo dirke potekale brez gledalcev ter da ima Dorna že izdelane natančne zdravstvene standarde. Na dirkališču bo namesto 4000 ljudi le 1300, vsi pa bodo morali pred prihodom na prizorišče in, ko ga bodo zapustili, opraviti test za novi koronavirus.

Preberite še: