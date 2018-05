Belgijec z zmago na Portugalskem zavzel vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je zmagovalec preizkušnje svetovnega prvenstva v reliju na Portugalskem. Na šestem reliju sezone je premagal Valižana Elfyna Evansa (Ford), ki je zaostal 40 sekund, tretji pa je bil Finec Teemu Suninen (Ford; + 47,3). Z zmago je Neuville tudi prevzel skupno vodstvo v SP.

Neuville je izkoristil napake tekmecev, svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Ford) in Finec Jari-Matti Latvala sta odstopila prvi dan in potem sicer nadaljevala dirko, toda zaradi kazenskega pribitka nista mogla priti do novih točk v SP.

Zdaj ima Belgijec v SP 119 točk, Ogier, ki je dirko končal na 21. mestu, pa je ostal pri 100, prav tako z ničlo na Portugalskem pa je pri 72 s prejšnjih dirk ostal tretji Estonec Ott Tänak (Toyota).

Sezona se bo nadaljevala z relijem na Sardiniji med 6. in 10. junijem.