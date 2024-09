Bartosz Zmarzlik petič svetovni prvak v spidveju

Zmarzlik je bil najboljši že po rednem delu, v finalu pa je odlično startal Lambert in vodil vse do konca za svojo prvo zmago na najvišji ravni. Tretji je bil Poljak Maciej Janowski, četrti pa Latvijec Andzejs Lebedevs. Poljski as tega športa je naslov potrdil dirko pred koncem sezone, letos pa je bil v izvrstni formi. Le enkrat na dosedanjih desetih dirkah se ni uvrstil v polfinale, zgolj dvakrat pa je zgrešil finale. Dvakrat je stal na najvišji stopnički, štirikrat je bil drugi in enkrat tretji. Ob Slovaku Martinu Vaculiku je Zmarzlik tudi edini, ki je letos dobil vsaj dve dirki za SP.

Zmarzlik je ob tem postal šele drugi spidvejist v zgodovini, ki je prvak postal trikrat zaporedoma. Skupno je zanj to že peti naslov (2019, 2020, 2022, 2023 in 2024), v tem pogledu se je izenačil s Švedom Ovejem Fundinom. Prav tako je zdaj 29-letni Poljak le še en naslov oddaljen od rekordnih šestih naslovov, ki jih imata v lasti Novozelandec Ivan Mauger in Šved Tony Rickardsson.

V skupnem seštevku ima Zmarzlik 159 točk, na drugo mesto pa se je povzpel Lambert (137), ki je prehitel danes neprepričljivega Šveda Fredrika Lindgrena (127). Dve točki v SP ima tudi Slovenec Matej Žagar, ki je na uvodni dirki sezone v hrvaškem Goričanu zasedel 15. mesto. Žagar je na Hrvaškem dirkal s povabilom prireditelja. Nekoč stalni član elitne konkurence, ki je na 128 dirkah SP 23-krat nastopil v finalu in petkrat zmagal, sicer tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah.

Zadnja dirka sezone bo 28. septembra v poljskem Torunu.