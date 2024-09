Zmarzlik z novo zmago še bližje petemu naslovu

Štirikratni svetovni prvak in branilec naslova Bartosz Zamrzlik je imel v Rigi obilo dela. Po trku v prvi vožnji, kjer so njegovega tekmeca v boju za skupno zmago Danca Mikkela Michelsna odpeljali z rešilcem v bolnišnico, si je Poljak polfinale zagotovil šele z zmago v zadnji vožnji kvalifikacijskega dela.

"Danes smo res spremljali dramo. Imel sem nekaj trkov, za nameček pa tudi nekaj težav z nastavitvami motorja. Zdel sem si počasen, proga pa je bila zelo trda, zato sem se moral boriti za vsako točko. Pred polfinalom pa so bili občutki spet dobri in zdelo se mi je, da se lahko vrnem, pa čeprav sem imel slabo startno pozicijo v polfinalu in finalu," je po tekmi povedal zmagovalec in dodal, da je zmage zelo veselil, zahvalil pa se je tudi ekipi, ki je med dirko opravila izjemno delo.

Drugo mesto je osvojil Šved Fredrik Lindgren, ki je drugi tudi v skupnem seštevku, kjer za Poljakom (141 točk) zaostaja 17 točk. Tretji je bil Britanec Dan Bewley in četrti Avstralec Max Fricke. Doslej tretji Britanec Robert Lambert je obtičal v polfinalu, v katerem je končal za Zamrlikom in Lindgremom, v skupnem seštevku pa je obdržal tretje mesto, kjer pa zdaj zaostaja že velikih 34 točk.

Do konca letošnje sezone sta ostali še dve preizkušnji. Prihodnji teden bo dirka v danskem Vojensu (14. 9.) in za konec še v poljskem Torunu (28. 9.).