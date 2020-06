Svetovna prvakinja po novem pod taktirko Carla Lewisa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna prvakinja v skoku v daljino Malaika Mihambo se seli v ZDA, kjer bo trenirala pod okriljem legend svetovne atletike Carla Lewisa in Leroya Burrella. Foto: Reuters

Svetovna prvakinja v skoku v daljino Malaika Mihambo je razkrila, da načrtuje selitev v ZDA, kjer jo bosta trenirali legendi ameriške in svetovne atletike Carl Lewis in Leroy Burrell. Šestindvajsetletna nemška atletinja načrtuje selitev v Houston avgusta, če bodo to seveda dopuščale omejitve zaradi koronavirusne pandemije.