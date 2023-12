Slovenska štafeta 10. na EP v krosu

V slovenski štafeti so tekli Žan Rudolf in Rok Markelj ter Veronika Sadek in Klara Lukan.

Srebro je osvojila Nizozemska z dvema sekundama zaostanka, bron Velika Britanija, ki je bila štiri sekunde za Francijo.

Nuša Mali je bila v konkurenci do 23 let 61. (+4:54). Loti Rotar je bila v kategoriji do 20 let 74. (+4:01), v isti med atleti Luka Aljaž Pajek ni bil med uvrščenimi.

Preberite še: