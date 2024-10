Tridesetletna Ruth Chepngetich je staro najboljšo znamko v maratonskem teku popravila za skoraj dve minuti. Pred tem je rekord pripadal Etiopijki Tigst Assefi, ki je lani v Berlinu tekla 2:11:53 ure. Kenijska tekačica je obenem postala prva trikratna zmagovalka maratona v Chicagu, potem ko je v vetrovnem mestu slavila še v letih 2021 in 2022.

Svetovna prvakinja izpred petih let Chepngetich je bila tokrat prepričljivo najboljša. Ženske so izjemno hitro tekle do polovice trase, za kar so potrebovale dobrih 64 minut. Ritem je s kasnejšo zmagovalko lahko tam držala le Etiopijka Sutume Asefa Kebede, ki pa je na koncu zaostala dobrih sedem minut in pol. Tretja je bila še ena Kenijka Irine Cheptai.

WORLD RECORD: In her third @BankofAmerica #ChicagoMarathon win, Ruth Chepngetich breaks the world record in an unofficial time of 2:09:57! Congratulations Ruth! pic.twitter.com/YJJP8j0oxQ — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024

"Ta rekord posvečam Kelvinu Kiptumu. Prav tukaj je postavil svetovni rekord in zagotovo bi še kakšnega," je letos februarja tragično preminulega rojaka počastila Chepngetich. Kiptum je lani v Chicagu tekel 2:00:35, kar je še vedno najboljša moška znamka na maratonih. "Zelo sem ponosna na svoj dosežek. Ta rekord sem imela v mislih, to so bile moje sanje. Vse skupaj je danes potekalo perfektno, od vremena do samih priprav na tek." Osebni rekord je popravila za slabe štiri minute in pol.

Pri moških je prvi ciljno črto prečkal John Korir s časom 2:02:43 minute in tako na vrhu nasledil februarja tragično preminulega rojaka Kelvina Kiptuma. Kiptum je lani prav v Chicagu postavil svetovni rekord s časom 2:00:35. Korir, ki je za slabi dve minuti popravil osebni rekord, je v cilju ugnal Etiopijca Mohameda Eso in rojaka Amosa Kipruta. Od najboljše skupine tekačev je pospešil ter se odlepil po 30 kilometrih. Letošnji čas 27-letnega zmagovalca, ki je prvič slavil na maratonih velike šesterice, je sicer šesti najhitrejši v zgodovini po podatkih Svetovne atletike.