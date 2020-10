Nov tekaški svetovni rekord

Kenijka Peres Jepchirchir je na svetovnem prvenstvu v polmaratonu v Gdynii na Poljskem s časom 1;05:16 prišla do zlate medalje in ob tem postavila nov svetovni rekord. Med moškimi je zmagal Jacob Kiplimo iz Ugande.

Kenijka Peres Jepchirchir je na svetovnem prvenstvu v polmaratonu v Gdynii na Poljskem s časom 1;05:16 prišla do zlate medalje in ob tem postavila nov svetovni rekord. Med moškimi je zmagal Jacob Kiplimo iz Ugande.

Po dveh svetovnih rekordih Kenijca Joshua Cheptegeija v tekih na 5.000 in 10.000 metrov, svetovnem rekordu Etiopijke Letesenbet Gidey v teku na 5.000 metrov, evropskem rekordu Sifan Hassanove v teku na 10.000 metrov smo danes dobili še en tekaški rekord. Tudi tokrat svetovnega.

Peres Jepchirchir je na svetovnem prvenstvu v polmaratonu upravičila vlogo prve favoritinje in prišla do zmage v času 1;05:16, s katerim je za 18 sekund popravila svoj rekord, ki ga je dosegla v začetku septembra letos. Ta rekordna znamka le za polmaratone, v katerih tečejo ženske. V mešani konkurenci je s časom 1;04:31 še vedno rekorderka Etiopijka Ababel Yeshaneh. Tudi njej je rekord uspel letos, in sicer februarja. Leto koronavirusa in svetovnih rekordov, torej.

Jepchirchirjeva je danes zmagala pred Nemko Melat Yisak Kejeta (1;05:18) in Etiopijko Yalemzerf Yehualaw (1;05:19).

V moški konkurenci je zmagal Jacob Kiplimo iz Ugande, s časom 58:49 pa za pet sekund prehitel Kenijca Kibiwotta Kandieja in bil za 19 sekund hitrejši od Etiopijca Ademeworka Aalelegna na tretjem mestu.

SP v polmaratonu je bilo sprva načrtovano marca, a s so ga morali zaradi pandemije novega koronavirusa prestaviti na oktober. Zaradi zdravstvenih razmer pa so danes izvedli le tekaški preizkušnji profesionalcev, medtem ko so vse spremljevalne tekaške prireditve, na katerih bi sodelovalo 27.000 udeležencev, morali odpovedati.