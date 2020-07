Mišmaševa skočila na vrh, Čeh prvi v Sloveniji in tretji na svetu

Mišmaševa se je že po četrti tekmi lige v slovenski prestolnici iz sedmega prebila na drugo mesto. Po izjemnem teku na 2000 m zapreke, na katerem je dosegla drugi izid vseh časov, je podvojila svoje dosedanje točke, namesto 14 jih je imela 28. Po nedeljskem državnem rekordu na 3000 m in šestem izidu sezone na svetu, ki ga je dosegla na državnem prvenstvu v Celju, ima že 41 točk.

Doslej vodilna Neja Filipič je sicer pridobila eno točko po osvojitvi naslova v troskoku, vendar s 33 točkami na drugem mestu že precej zaostaja. S 14,22 m iz Maribora je še vedno peta na lestvici izidov sezone na svetu. Druga pa je ostala Tina Šutej, ki je 4,75 m dosegla v skoku v višino 5. julija v Ljubljani.

Šuterjeva je po DP s petega napredovala na tretje mesto in ima 29 točk, tako kot Lia Apostolovski v skoku v skoku v višino, Nika Glojnarič na 100 m ovire in Agata Zupin na 400 in 400 m ovire, ki so razvrščene od četrtega do šestega mesta v ligi.

Kristjan Čeh premočno vodi v moški konkurenci. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čeh je v meta diska tretji na svetovni lestvici izidov leta (68,75 m). Pred Ptujčanom sta le aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (70,25 m) in Jamajčan Fedrick Dacres (69,67 m), svetovni podprvak. Za nekaj časa je pred dnevi na prvo mesto je prišel Kolumbijec Mauricio Ortega s 70,29 m, na četrto pa je Ekvadorec Juan Caicedo (69,60 m), vendar so dosežka južnoameriških atletov črtali zaradi neizpolnjevanja pogojev.

Ptujčan Čeh ima po osvojenem državnem naslovu v točkovanju slovenske lige že 40 točk, pridobil jih je osem in zanesljivo vodi. Za njim pa je zelo strnjena konkurenca. Dve mesti je pridobil Blaž Zupančič, slovenski prvak v suvanju krogle, ki ima 25 točk, s točko zaostanka mu sledi trojica.

Tretji je tekač na 200 in 400 m Lovro Mesec Košir, četrti je prvak na 100 m Nick Kočevar, peti pa najboljši Slovenec na 110 m ovire Filip Jakob Demšar. Šesti je Luka Janežič, ki je na DP prvič v sezoni tekel v svoji disciplini na 400 m in ima 22 točk.

Naslednje, zadnje tekmovanje v okviru te slovenske serije, bo 2. septembra v okviru 31. mednarodnega mitinga v Novem mestu.

Vrstni red v atletski ligi Telekom Slovenije (5 od 6):

Moški:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 40 točk

2. Blaž Zupančič (Mass) 25

3. Lovro Mesec Košir (Mass) 24

4. Nick Kočevar (Mass) 24

5. Filip Jakob Demšar (Mass) 24

6. Luka Janežič (Kla) 22

7. Robert Renner (Kla) 20

8. Matija Kranjc (Mass) 17

...

Ženske:

1. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 41

2. Neja Filipič (Mass) 33

3. Tina Šutej (Kla) 29

4. Lia Apostolovski (Mass) 29

5. Nika Glojnarič (Bre) 29

6. Agata Zupin (Vel) 29

7. Maja Mihalinec (Mass) 27

8. Anita Horvat (Vel) 26

...