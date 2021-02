Mišmaš Zrimškova druga v Lievinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša Mišmaš Zrimšek je na dvoranskem atletskem mitingu zlate svetovne serije v Lievinu v Franciji v teku na 2000 m zapreke, ki je sicer zelo redko na programu tekmovanj, zasedla drugo mesto s 5:47,89. Zmagala je Kenijka Winfred Mutile Yavi, ki nastopa za Bahrajn, in s časom 5:45,07 izboljšala najboljši dosežek vseh časov na tej razdalji. Maja Mihalinec Zidar je v teku na 60 m zasedla peto mesto.

Tega je 19. februarja lani prav v Lievinu s časom 5:47,79 postavila Maruša Mišmaš Zrimšek in ugnala Winfred Mutile Yavi. "Tudi danes je bila zelo dobra tekma. Z Yavijevo sva zamenjali vlogi, jaz sem tokrat vodila, ona pa me je prehitela približno 300 m pred ciljem. Žal mi je, da mi ni uspelo zmagati in izboljšati rekorda, ampak tak je šport. A vseeno sem dosegla dober čas, še vedno pa imam drugi dosežek vseh časov," je povedala Mišmaš Zrimškova.

Tokrat je zaostala za Yavijevo, četrto na lanskem svetovnem prvenstvu v Dohi na 3000 m zapreke, tretja je bila tokrat Kenijka Fancy Kipkoech (6:10,11).

Maja Mihalinec Zidar peta

Maja Mihalinec Zidar je v teku na 60 m zasedla peto mesto s 7,28 sekunde. Zmagala je Američanka Javianne Oliver (7,10), druga je bila Brazilka Rosangela Santos (7,17).

Na mitingu nastopa še tretja Slovenka, Tina Šutej v skoku s palico.

