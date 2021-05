Mišmaš Zrimškova druga, Horvatova osma v Ostravi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Štiristo metrov pred ciljem sem naredila napako, spravila sem se v slab položaj. Bila sem zaprta in sem porabila kar nekaj časa in energije, da sem se prebila naprej. Glede na to sem zadovoljna s finišem, kjer sem pokazala, da sem hitra.

Škoda, da ni bila hitrejša dirka, toda še bodo priložnosti. Uvrstitev, ki sem jo dosegla, je super za tako močan miting," je pojasnila Maruša Mišmaš Zrimšek, ki bo naslednjič nastopila na diamantni ligi 28. maja v Dohi na tri tisoč metrov zapreke.

Anita Horvat je zadovoljna s svojim nastopom na 800 metrov. Foto: Vid Ponikvar

"Z nastopom v Ostravi sem zelo zadovoljna. Tek je bil zelo hiter, tehnično sem dobro odtekla, saj sem se držala tekmic v prvem krogu, napako pa sem naredila 250 metrov pred ciljem, kjer sem malo popustila in so mi tekmice nekoliko ušle. S finišem pa sem zadovoljna. Glede na konkurenco in dejstvo, da sem v mednarodni konkurenci prvič tekla na 800 metrov, sem zadovoljna tako z doseženim časom kot tudi z uvrstitvijo," pa je povedala Anita Horvat.

Naslednji nastop bo imela 22. maja v španskem Andujarju na 400 metrov, kar je bila doslej njena glavna disciplina, v kateri je tudi slovenska rekorderka.