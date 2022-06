Mass vodi, Renner z najboljšim izidom po tablicah, Ratejeva želi normo za EP

Osemindvajsetletni Renner je na evropskem prvenstvu v Amsterdamu leta 2016 osvojil bronasto medaljo s 5,50 metra, 22. avgusta 2015 pa je v Pekingu postavil slovenski rekord s 5,70 m. V domačem knežjem mestu je tokrat začel tekmovati, ko so ostali končali. Na 4,80 in 5,00 m je bil uspešen v prvih skokih, v tretjih pa na 5,20 in 5,40 m, preden je končal na 5,60 m. To je 15 cm pod normo za evropsko prvenstvo avgusta v Nemčiji.

"Zadovoljen sem, saj sem moral kar nekaj časa čakati na svoj začetek. Imel sem nekaj težav pri izvajanju skokov, ampak na 5,40 m sem imel zelo dobro višino bokov. Zato pričakujem še boljše rezultate že na naslednjih tekmah. V ponedeljek bom tekmoval na dobrem mitingu v Pragi in upam, da mi bo steklo," je dejal Renner.

Slovenska rekorderka Anita Horvat (Velenje) je v teku na 400 m prepričljivo zmagala s časom 52,71 sekunde. Še vedno jo kar nekaj loči od norme za EP (51,70) in julijskega svetovnega prvenstva v ZDA (51,35). A je njen cilj, da normi doseže v teku na 800 m.

V zadnjih sezonah se je preusmerila tudi v tek na dva stadionska kroga. "Načrt je, da na 800 m tečem na obeh velikih atletskih tekmah leta. Po današnjem teku na 400 m pa sem bolj zadovoljna, kot sem bila pred dvema dnevoma. Popraviti sem želela napake in se ne obremenjevati s časom. Opravila sem svoje delo in dosegla kar dober čas," je dejala Horvatova. Za normo za EP je zaostala za dobro sekundo, norma za SP pa je le malo nad njenim štiri leta starim slovenskim rekordom (51,22).

Slovenska rekorderka Anita Horvat (Velenje) je v teku na 400 m prepričljivo zmagala s časom 52,71 sekunde. Še vedno jo kar nekaj loči od norme za EP (51,70) in julijskega svetovnega prvenstva v ZDA (51,35). A je njen cilj, da normi doseže v teku na 800 m. Foto: Peter Kastelic/AZS

Na 110 m ovire je Filip Jakob Demšar (Mass), ki se je vrnil iz ZDA, kjer študira, na svoji prvi domači poletni tekmi s 13,92 sekunde za skoraj sekundo ugnal najbližjega tekmeca.

"Startal sem dobro, a zadel drugo in četrto oviro in izgubil veliko hitrosti. Pred dvema dnevoma sem šele prišel v domovino, tako da več pričakujem naslednji četrtek na memorialni tekmi v Ljubljani. Po današnji nisem zadovoljen," je pojasnil Demšar, ki se je v ZDA že zelo približal desetletje in pol staremu slovenskemu rekordu (13,56) Damjana Zlatnarja.

Monika Podlogar (Mass) je v skoku v višino zmagala z 1,78 m. Martina Ratej (Kladivar) je v metu kopja dosegla 57,84 m, njena želja v sezoni je norma za EP (62,50 m).

Martina Ratej (Kladivar) je v metu kopja dosegla 57,84 m, njena želja v sezoni je norma za EP (62,50 m). Foto: Peter Kastelic/AZS

Med tremi člani ljubljanskega Massa je bil na 400 m prvi Lovro Mesec Košir (47,41) pred Gregorjem Grahovcem (47,77), četrti je bil slovenski rekorder na še enkrat daljši razdalji, Žan Rudolf (48,68). V troskoku je bila Eva Pepelnak (Kladivar) s 13,48 m več kot meter pred tekmicami. Na 400 metrov je bil prvi Lovro Mesec Košir. Foto: Peter Kastelic

Na 100 m je član novomeške Krke Matevž Šuštaršič (10,61) le za stotinko ugnal Jerneja Gumilarja (Mass, 10,62), Kaja Debevec (Mass) pa je bila edina med sprinterkami, ki se je spustila pod 12 sekund (11,87).

Jan Emberšič (Domžale) je zmagal v metu kladiva s 65,44 in za slab meter zaostal za svojim najboljšim dosežkom. Tega je dosegel 28. maja v Slovenski Bistrici s 66,89 metra izboljšal starejši mladinski slovenski rekord s članskim kladivom. Tega je imel s 66,28 m od leta 1998 v lasti Primož Kozmus, najuspešnejši slovenski atlet doslej.

Na visokih ovirah je slavila Neža Dolenc. Foto: Peter Kastelic/AZS

V dvoboju na visokih ovirah je Neža Dolenc (Triglav) s 13,72 za šest stotink ugnala Evo Murn (Krka, 13,78). Troboj v skoku v daljino je dobil Dino Subašić (Velenje, 7,66 m) pred Ninom Celcem (Slovenska Bistrica, 7,55 m) in Tanom Černigojem (Mass, 7,50 m). Na 5000 m je Jan Kokalj (Kladivar) za dobro sekundo prehitel več kot desetletje in pol starejšega maratonca Primoža Kobeta (Krka).